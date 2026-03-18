Sénégal: Éducation à la citoyenneté - La Police nationale lance le projet 'Edupolsen' au lycée Malick Sy de Thiès

La Police nationale a lancé, mardi, au lycée El Hadji Malick Sy de Thiès, un projet de prévention des violences et de la délinquance, à travers une éducation civique et citoyenne à l'école, dénommé "Edupolsen".

Cette initiative a été lancée lors d'une cérémonie de levée des couleurs dans l'enceinte du lycée Malick Sy de Thiès.

"Nous sommes ce matin réunis pour procéder au lancement officiel du projet Edupolsen, en prélude de l'organisation de la fête nationale du 4 avril 2026", a déclaré la commissaire de police principale, Safiatou Mbaye, par ailleurs cheffe du service régional de sécurité publique de Thiès.

"Edupolsen" est un projet qui repose sur une double démarche : "amener la police à l'école et amener l'école à la police", a expliqué la commissaire de police.

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"Il sera question, selon elle, d'une police nationale sénégalaise qui ne se limitera pas à réagir face aux problèmes, mais qui choisira d'agir en amont, en vue de prévenir plutôt que de sanctionner".

La représentante du directeur général de la Police nationale a ajouté que "c'est une initiative ambitieuse dans la conception du métier de policier, et dans [ses] relations avec les citoyens sénégalais".

Elle a annoncé que des fonctionnaires "viendront régulièrement partager avec les élèves des notions telles que le respect des symboles de la République, la sécurité routière, la prévention des violences et de l'addiction, les dangers liés à Internet, mais aussi les valeurs républicaines qui fondent notre vivre ensemble".

"Cela signifie également, a poursuivi la responsable sécuritaire, que nous ouvrirons les portes de nos commissariats, de nos services et de nos cantonnements, pour que vous puissiez découvrir nos métiers, rencontrer nos agents et comprendre notre quotidien".

"Nous voulons que vous voyez en la Police nationale, non pas une force lointaine inaccessible, mais une institution au service de tous, composée d'hommes et de femmes engagés pour votre sécurité et votre bien-être", a-t-elle expliqué.

Selon la cheffe du service régional de sécurité publique, la Police nationale qui a toujours joué un rôle dans la formation civique et citoyenne de notre jeunesse, franchit ainsi un nouveau palier.

Le projet tâchera d'aider les élèves à "être des citoyens responsables, conscients de [leurs] droits mais aussi de [leurs] devoirs, tout en leur transmettant "une culture de la paix, du respect et de la solidarité".

Le projet Edupolsen n'est pas une initiative de la police à elle seule. Il est le fruit d'un partenariat entre des institutions unies par la même mission, de former les citoyens de demain, a fait savoir la responsable policière, sans plus de détails sur l'identité des entités partenaires en question.

Le proviseur du lycée El Hadji Malick Sy de Thiès a, lui, insisté sur la symbolique de la levée des couleurs, "un acte d'une grande portée, un moment de recueillement, de respect et de communion autour des valeurs qui fondent notre nation".

"Lorsque notre drapeau se lève dans le ciel, il nous rappelle que nous appartenons tous à une même communauté nationale, unie par une histoire, par une vision commune de l'avenir", a affirmé Daouda Fall.

Ces valeurs sont celles de la République, du respect de la loi, du sens du devoir, de la solidarité, de la discipline, du travail et de l'engagement au service du bien commun, a détaillé le chef d'établissement.