Sénégal: Pacte social - Ousmane Sonko enclenche 13 mesures fortes pour accélérer les réformes et stabiliser le Sénégal

Le Premier ministre Ousmane Sonko a présidé, ce mardi 17 mars 2026, la réunion du Comité de Pilotage (COPIL) consacrée à la mise en oeuvre du Pacte national de Stabilité sociale pour une croissance inclusive et durable. Cette rencontre stratégique a permis de faire le point sur les avancées enregistrées depuis la signature de cet accord, le 1er mai 2025, entre le Gouvernement, les organisations patronales et les centrales syndicales.

Au cours des travaux, le Chef du Gouvernement s'est félicité des progrès réalisés tout en appelant à une accélération des réformes engagées. La réunion a également abouti à la validation du plan d'actions et à l'adoption de treize mesures majeures visant à renforcer le dialogue social et la gouvernance économique.

Parmi les orientations retenues figurent la mobilisation accrue des ressources nécessaires, l'accélération de l'adoption des nouveaux Code du Travail et Code de la Sécurité sociale, ainsi que le renforcement des capacités des partenaires sociaux. Le COPIL a aussi insisté sur la redynamisation de la négociation collective, l'installation de comités de dialogue social dans les administrations et la transmission régulière de rapports sectoriels.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

D'autres priorités concernent la finalisation de l'audit biométrique de la Fonction publique, la réforme du système de retraite, ainsi que la stabilisation du calendrier universitaire. Enfin, le Premier ministre a appelé à parachever les réformes en cours et à assurer une meilleure diffusion des informations auprès des partenaires sociaux, afin de garantir une mise en œuvre efficace et concertée du Pacte.