Sénégal: Diamaguène - Un réseau de trafic de chanvre indien démantelé à Sam Sam 2

Les forces de sécurité ont porté un coup significatif au trafic de drogue dans la banlieue dakaroise. Le Commissariat d'arrondissement de Diamaguène Sicap Mbao a annoncé l'arrestation de trois individus impliqués dans une affaire d'association de malfaiteurs et de trafic intérieur de chanvre indien.

L'opération, menée dans le secteur de Sam Sam 2, a permis la saisie de huit kilogrammes de stupéfiants. Elle fait suite à l'exploitation d'un renseignement opérationnel signalant une activité intense de trafic de chanvre indien dans la zone.

Selon les informations recueillies, les enquêteurs ont d'abord identifié un domicile suspect situé à proximité du bassin de Sam Sam. Une surveillance discrète mais soutenue a été mise en place afin de confirmer les soupçons.

C'est dans ce contexte que les agents ont observé l'arrivée d'un taxi de type « jaune et noir », de marque Peugeot, transportant deux individus. Le véhicule s'est arrêté devant un bâtiment inhabité et en état de délabrement avancé. Le passager est alors entré dans la maison avant d'en ressortir quelques minutes plus tard accompagné d'un troisième homme.

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Au moment où les trois suspects tentaient de charger un sac dans le véhicule, avec l'aide du chauffeur, les forces de l'ordre sont intervenues pour procéder à leur interpellation. La fouille du sac a permis de découvrir huit paquets de chanvre indien, pour un poids total de huit kilogrammes.

La drogue saisie ainsi que le véhicule utilisé pour le transport ont été mis sous scellés dans le cadre de l'enquête. Quant aux trois mis en cause, ils ont été placés en garde à vue.

Les investigations se poursuivent afin de déterminer l'étendue du réseau et d'identifier d'éventuels complices.