Angola: L'Ordre des avocats du pays exige une conduite exemplaire de la part de ses membres

Luena — L'Ordre des avocats d'Angola (OAA) appelle ses membres à respecter et à appliquer la déontologie professionnelle afin de préserver la crédibilité de la profession au sein du système judiciaire national.

Cet appel a été lancé mardi par son président, José Luís Domingos, à Luena, dans la province de Moxico, lors d'une cérémonie marquant l'élévation de la délégation locale de l'Ordre au rang de Conseil provincial. À cette occasion, José Luís Domingos a rappelé aux membres la nécessité d'exercer la profession avec zèle et dévouement, dans le respect des limites de la déontologie de l'Ordre. La cérémonie a également été marquée par la remise des certificats d'aptitude à la profession d'avocat ayant récemment rejoint l'OAA.

Parallèlement, le délégué du Conseil provincial de l'OAA à Moxico, Belmiro Chimoco, a qualifié ce moment de symbolique, soulignant que l'élévation de la délégation au rang de Conseil lui conférerait une plus grande autonomie dans son fonctionnement. Il a indiqué que la province compte actuellement 102 avocats qui assurent la médiation dans l'administration des procédures juridiques dans la région.