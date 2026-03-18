Cote d'Ivoire: Dominique Da Cruz (Dg) aux femmes de la Sodeci - « Vos contributions sont essentielles à la performance de l'entreprise »

À l'occasion de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes, le Directeur général de la Société de distribution d'eau de Côte d'Ivoire (Sodeci), Dominique Da Cruz, a rencontré, le lundi 9 mars 2026, les collaboratrices de l'entreprise au siège social de la société, à Abidjan-Treichville.

Organisée dans un esprit d'écoute, de reconnaissance et de partage, cette rencontre a permis de mettre en la contribution déterminante des femmes à la performance et au développement de l'entreprise.

Prenant la parole au nom des collaboratrices, Mme Silué, présidente du Comité des femmes de la Sodeci (Cofescod), a exprimé sa gratitude au Directeur général pour l'attention particulière accordée à la promotion de la gent féminine au sein de l'entreprise. Elle a notamment salué les efforts entrepris pour favoriser la féminisation progressive des postes de responsabilité, illustrée par la nomination de femmes à certaines fonctions stratégiques.

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Selon elle, cette dynamique constitue une reconnaissance du talent, du professionnalisme et de l'engagement des femmes de la Sodeci. « Le travail rigoureux des femmes et leur quête permanente de l'excellence contribuent au rayonnement de l'entreprise », a-t-elle souligné, tout en invitant les collaboratrices à poursuivre leurs efforts afin de répondre aux attentes de la Direction générale et aux exigences de performance de la société.

Dans son intervention, le Directeur général, Dominique Da Cruz, a tenu à rappeler le rôle essentiel des femmes, aussi bien dans la société que dans la vie de l'entreprise. « Les droits des femmes méritent d'être célébrés chaque jour », a-t-il déclaré, saluant leur engagement et leur contribution à la dynamique de croissance de la Sodeci.

Le premier responsable de la société a toutefois reconnu que des progrès restent à accomplir en matière de représentation féminine.

À ce jour, les femmes représentent 22 % des effectifs de la Sodeci, un chiffre qui, selon lui, appelle à poursuivre les initiatives visant à renforcer leur présence au sein de l'organisation.

S'adressant particulièrement aux femmes occupant des postes de management, le Directeur général a annoncé qu'un effort spécifique sera engagé pour accroître leur représentation, dans une logique de valorisation des compétences et de promotion de la diversité au sein de la gouvernance de l'entreprise.

Cette rencontre s'inscrit dans la volonté de la Sodeci de valoriser les talents féminins et de promouvoir un environnement professionnel inclusif, en cohérence avec les engagements du groupe en faveur de l'égalité des chances et de la performance durable.