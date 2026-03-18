Guinée: La Banque populaire maroco-guinéenne ouvre une nouvelle agence à Labé

La Banque populaire maroco-guinéenne (Bpmg) filiale du groupe panafricain banque centrale population (Bcp) a procédé à l'inauguration d'une nouvelle agence à Labé, rapporte un communiqué de l'instance bancaire dont Fratmat.info a eu copie le mardi 17 mars 2026.

Cette ouverture s'inscrit dans la stratégie de développement du réseau bancaire, visant à rapprocher durablement les services aux populations et accompagner la dynamique économique de la région. Elle mettra à disposition, des services destinés aux professionnels, aux Très petites entreprises (Tpe), aux Petites et moyennes entreprises (Pme), ainsi qu'aux institutions publiques.

« Notre ambition est de faire de notre institution, un partenaire bancaire de référence à Labé et sa région. A travers des solutions financières adaptées, nous accompagnons nos clients dans leurs projets, renforçons leurs capacités d'investissement et contribuons activement au développement économique local », a déclaré Ibrahima Kourouma, directeur général de la banque.

Cette inauguration illustre de l'engagement de la banque en faveur du renforcement de l'inclusion financière et du soutien aux initiatives locales, en cohérence avec la vision panafricaine du Bcp.

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Outre le directeur général de la banque, étaient présents à cette inauguration, des responsables administratifs, politiques, locales et de partenaires institutionnels et économiques.