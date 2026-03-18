Congo-Kinshasa: A Kindu, le prix de la course passe de 1 000 FC à 2 000 FC sur le tronçon Tshomba-Lwama

Un usager de la route Tshomba-Lwama déplore la majoration du prix de la course sur cet axe important de la ville de Kindu, au Maniema.

« Une course qu'on payait auparavant 1 000 francs vers Lwama 2 et Lwama 1 coûte aujourd'hui 2 000 francs et 1 500 francs. Ce que je demande aux autorités, c'est de nous aider à réhabiliter ce tronçon routier. Le problème, c'est le manque de terrassement. Nous demandons aux autorités de venir voir cette route, car elle est très délabrée », a-t-il déclaré.

Après les fortes pluies de lundi dernier, emprunter cette route est devenu un véritable casse-tête.

La dégradation continue de ce tronçon impacte négativement les activités universitaires et économiques de la ville de Kindu.

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L'état de la route Lwama laisse à désirer, en raison de la présence de ravins, de boue et de flaques d'eau qui rendent la circulation quasi impossible.

Selon des sources sur place, rares sont désormais les conducteurs de motos et de véhicules qui acceptent d'emprunter cette voie.

Les passagers qui osent monter sur les motos desservant cette route arrivent souvent salis en raison des flaques d'eau et de la boue.

« Nous, les étudiants, souffrons beaucoup pour aller aux cours. Nous sommes obligés d'apporter deux habits, et même de mettre des sachets aux pieds pour être un peu présentables dans l'auditoire. L'état de la route n'est pas bon : la boue, l'eau, et même en saison sèche la poussière... pensons à nos collègues qui se rendent aux cours à pied. Nous demandons au Gouvernement de réhabiliter cette route pour nous permettre d'étudier dans de bonnes conditions », a souligné un étudiant.

Le Gouvernement provincial du Maniema avait annoncé, il y a quelques mois, que la route Lwama figurait parmi les voies à réhabiliter.