Tunisie: Entreprises publiques - Un CMR préconise des réformes pour restructurer « Les Ciments de Bizerte »

Tunis — Un conseil ministériel restreint (CMR), présidé mardi par la cheffe du gouvernement, Sara Zaafrani Zenzri, au Palais du gouvernement à La Kasbah, a recommandé d'engager des réformes structurelles pour restructurer l'entreprise publique « Les Ciments de Bizerte », de lancer son programme d'investissement et d'améliorer sa performance commerciale.

L'objectif est, à court terme, d'assurer la continuité de l'approvisionnement à travers la poursuite de l'acquisition et de la transformation du clinker, de préserver la part de marché de l'entreprise, de maintenir une marge bénéficiaire positive et de réduire les coûts de production afin de garantir la compétitivité des prix, selon un communiqué de la présidence du gouvernement.

À moyen terme, il s'agit notamment de réactiver le transport ferroviaire pour réduire les coûts logistiques, d'encourager l'utilisation du ciment en vrac pour ses avantages économiques et environnementaux, de créer une filiale commerciale dans la capitale et de développer les ventes dans les régions du Nord-Ouest et du Grand Bizerte.

À plus long terme, ces réformes visent à développer l'activité du port commercial de l'entreprise, à renforcer les exportations de clinker et de ciment, à diversifier les produits et à s'orienter vers de nouveaux marchés extérieurs prometteurs.

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Le CMR a également souligné la nécessité de soutenir l'entreprise afin de lui permettre de financer son cycle d'exploitation et son programme d'investissement prioritaire, d'améliorer son positionnement sur le marché local et de reconquérir sa part de marché historique, tout en préservant ses équilibres financiers.

Lors de cette réunion qui s'inscrit dans le cadre des orientations de l'Etat visant à préserver les entreprises publiques et à éviter leur privatisation, un exposé détaillé a été présenté sur la situation actuelle de l'entreprise, couvrant ses aspects techniques et financiers, ses ressources humaines, son activité commerciale ainsi que son programme de restructuration et les principales réformes envisagées.

Un plan d'investissement articulé en trois phases

Le plan d'investissement, articulé en trois phases, prévoit en priorité la reprise de la production à travers la remise en service de la ligne de clinker, tout en préservant les équipements, en réduisant le recours aux services externes et en maîtrisant les coûts.

La deuxième phase porte sur l'augmentation de la capacité de production, notamment via la modernisation des équipements et l'amélioration des processus d'exploitation. La troisième phase sera consacrée à la maîtrise de l'énergie, à la protection de l'environnement, au renforcement de la compétitivité et à la mise en place d'un système d'information intégré.

Dans ce contexte, la cheffe du gouvernement a insisté sur l'urgence de soutenir « Les ciments de Bizerte » et d'engager sa restructuration afin de surmonter ses difficultés, d'assurer sa pérennité en tant que pilier économique et de lui permettre de retrouver sa position sur les marchés national et international.

Elle a mis en avant les atouts de l'entreprise, notamment son quai portuaire commercial privé, son emplacement stratégique en Méditerranée, ses infrastructures modernes, la disponibilité des matières premières, sa connexion ferroviaire, son patrimoine foncier ainsi que la notoriété de sa marque, autant d'éléments favorables à son repositionnement.

« Créée en 1950 sous le nom de « Ciment Portland de Bizerte » et entrée en production en 1953 avant sa nationalisation en 1959 , les ciments de Bizerte figure parmi les plus anciennes entreprises nationales ayant contribué au développement de l'économie tunisienne et à la réalisation de grands projets, tout en participant à l'essor des exportations, notamment vers les pays méditerranéens », a-t-elle rappelé.

Et de souligner que le secteur du ciment, qui compte neuf entreprises pour une capacité de production avoisinant 12 millions de tonnes et plus de 4 000 emplois, constitue un pilier de l'économie nationale, contribuant à la croissance et à la mobilisation de devises.