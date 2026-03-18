Tunisie: La restructuration de la société « El Fouladh » au coeur d'un CMR

Tunis — Un conseil ministériel restreint (CMR), présidé récemment par la cheffe du gouvernement, Sara Zaafrani Zenzri, au Palais du gouvernement à La Kasbah, a recommandé d'engager la restructuration de la société « El Fouladh » et de mettre en oeuvre son programme d'investissement afin d'en faire le noyau d'un pôle des industries minières et des activités connexes, selon un communiqué publié mardi par la présidence du gouvernement.

Cette initiative vise à couvrir les besoins locaux en billettes d'acier, à lancer un projet de raffinage du fer, à développer des industries complémentaires et consommatrices d'acier, ainsi qu'à renforcer le secteur de la collecte et du recyclage des matériaux ferreux. Il s'agit également, de porter la capacité de production du secteur à 600 000 tonnes de billettes d'acier et de créer 6 600 emplois.

Le programme d'investissement prévoit un repositionnement complet de l'entreprise, passant d'un chiffre d'affaires reposant à 75 % sur la vente de fer à béton à un modèle centré à plus de 90 % sur la fabrication de billettes d'acier, le reste étant dédié à la production de poteaux électriques et de fils tréfilés.

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Il vise à générer des flux de trésorerie permettant à l'entreprise de rembourser ses dettes conformément au plan d'affaires établi, d'assurer sa pérennité et d'améliorer sa situation financière.

En outre, le programme entend couvrir les besoins des laminoirs locaux en brames d'acier et réduire l'épuisement de devises étrangères liées à leur importation, dont le coût dépasse 300 millions de dollars par an, tout en valorisant la ferraille nationale et en augmentant le taux d'intégration.

La réunion a permis de passer en revue les principales étapes de la restructuration de « El Fouladh », son programme d'investissement et les objectifs attendus

Mise en place d'un programme national de fabrication de billettes d'acier

Un programme national de fabrication de billettes d'acier, basé sur la valorisation de la ferraille issue de l'économie nationale, estimée à environ 300 000 tonnes par an, sera mis en place.

Cette initiative vise à soutenir la restructuration de l'entreprise et à installer une aciérie conforme aux normes technologiques et aux exigences du marché, tout en renforçant la durabilité industrielle grâce à la réduction des coûts de production, au renforcement de la compétitivité des unités de laminage, à l'approvisionnement du marché local et à la réduction des importations, économisant plus de 300 millions de dollars par an, ainsi qu'au développement de la chaîne de valeur des industries manufacturières.

Fondée en 1962 et entrée en production en 1965, « El Fouladh » est l'une des principales entreprises productrices de matériaux métalliques en Tunisie, notamment dans la sidérurgie. Elle a fourni la majorité des voies ferrées, des poteaux électriques et de nombreuses pièces utilisées dans divers secteurs, et a également exporté du fer vers l'Afrique, l'Europe et l'Amérique.

Selon la présidence du gouvernement, l'entreprise a toutefois connu un important déclin en raison d'une mauvaise gestion et d'une politique systématique d'affaiblissement et de cession, à l'instar d'autres sociétés publiques. À ce titre, un programme de réformes structurelles avait été lancé dès 1986, visant principalement la privatisation, souvent au profit d'investisseurs étrangers.

En conclusion, la cheffe du gouvernement a souligné que l'investissement et la restructuration des entreprises « El Fouladh » et « Les Ciments de Bizerte » constituent un choix stratégique pour l'État, en tant que piliers de l'industrie nationale et leviers du développement économique et social.

Leur réforme vise notamment, à renforcer la souveraineté nationale, à promouvoir les exportations vers des marchés prometteurs, à préserver le tissu industriel, à produire du fer localement et à réduire la dépendance aux devises.

Elle a précisé que les travaux de restructuration et de redressement sont en cours afin d'assurer la pérennité de ces entreprises et de restaurer leur rôle de piliers de l'industrie nationale et de moteurs de l'économie tunisienne.