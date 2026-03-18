Congo-Brazzaville: Denis Sassou Nguesso réélu pour un 5e mandat

Le Président, Denis Sassou Nguesso, a été réélu pour un 5e mandant, selon les résultats provisoires proclamés, hier mardi 17 mars 2026.

Denis Sassou Nguesso va encore diriger le Congo pour 5 ans. A l'issue de l'élection présidentielle du 15 mars dernier, il a été proclamé vainqueur avec 94,82 % des voix, selon les résultats provisoires annoncés mardi 17 soir. « Est élu, Sassou Nguesso Denis, 2 507 038 voix, soit 94,82 % des suffrages exprimés », a déclaré à la télévision nationale, le ministre de l'Intérieur, Raymond Zéphyrin Mboulou. Avec cette victoire au premier tour de la présidentielle, Denis Sassou Nguesso est réélu Président du Congo pour un cinquième mandat.

Au pouvoir depuis 40 ans et âgé de 82 ans, le leader du Parti congolais du travail (PCT) va diriger le pays jusqu'en 2031. Selon le ministre de l'Intérieur, le taux de participation du scrutin s'élève à « 84,65 % ». A cette élection, près de trois millions d'électeurs étaient appelés aux urnes. Ses challengers ont obtenu, les resultats suivants: Mavoungou-Zinga Mabio; 39 186, soit 1, 48%, Dave Uphrem Mafoula :1,03%, Destin Gavet: 0,87%, Joseph Kignoumbi Kia Mboungou : 0,86%, Romain Vivien Manangou: 0,61%, Anguios Nganguia Engambé : 0,33%