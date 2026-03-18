Le Cercle d'études, de recherches et de formation islamiques (CERFI) et l'Association des élèves et étudiants musulmans du Burkina (AEEMB) ont célébré dans la nuit du 16 au 17 mars 2026, à Ouagadougou l'Aïl Latoul Qadr ou « Nuit du destin » à travers une conférence. Le thème a porté sur : « Le Ramadan, une école de spiritualité et de solidarité : comment pérenniser les acquis ? ».

A quelques jours de la fin du mois de Ramadan, les fidèles musulmans se sont donnés rendez-vous dans la nuit du lundi 16 mars au mardi 17 mars pour célébrer l'Aïl Latoul Qadr ou « nuit du Destin », au pavillon soleil levant du Siao à Ouagadougou.

Cette commémoration exceptionnelle qui marque la révélation du Coran, livre saint de l'Islam, par Dieu à l'humanité, a été organisée par le Cercle d'études, de recherches et de formation islamiques (CERFI) et l'Association des élèves et étudiants musulmans du Burkina (AEEMB). Elle a été placée sur le thème : « Le Ramadan, une école de spiritualité et de solidarité : comment pérenniser les acquis ? ».

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Selon le conférencier, imam Alidou Ilboudo, la nuit du Destin est une nuit de spiritualité, de recueillement, de pardon et d'élévation spirituelle, durant laquelle les croyants multiplient les prières, les invocations et les actes de dévotion. Le mois de Ramadan, a-t-il dit, constitue pour chaque musulman une véritable école de formation spirituelle et morale.

A travers le jeûne, la prière, la lecture du Coran et les oeuvres de bienfaisance, le croyant s'exerce à la maîtrise de soi, à la patience, à la générosité et au sens de la solidarité envers les plus démunis. « Durant le mois de Ramadan, nous apprenons à respecter ces commandements parce que nous savons que ces instants sont des bénédictions », a indiqué imam Alidou Ilboudo. A l'en croire, il s'est agi d'inviter les fidèles musulmans à consolider et pérenniser ces acquis d'ici le Ramadan prochain.

Pour l'imam de l'AEEMB et du CERFI, Tiégo Tiemtoré, le mois de Ramadan est une grâce divine et une école de formation où le croyant apprend à se rapprocher de Dieu par des actes d'adoration. Tout en soulignant l'importance de cette nuit dans la vie du fidèle musulman, il a laissé entendre que « cette nuit vaut mille mois, comme le Coran le dit. C'est presque 83 années d'adoration.

Cela signifie que si cette nuit vous trouve en état d'adoration en train de prier, de lire le Coran, d'accomplir un acte de générosité, une quête de savoir, ou tout acte qui plaise au Seigneur, le Seigneur vous accordera en récompense l'équivalent de la vie d'un pieux musulman pendant près de 83 ans ».

Face au contexte actuel, les fidèles musulmans du CERFI et l'AEEMB ont prié pour la stabilité, le retour de la paix et le vivre-ensemble au Burkina Faso, au cours de cette soirée spirituelle marquée par des conférences, des prières communautaires, des invocations et des moments de convivialité. La soirée a rassemblé de nombreux fidèles venus recueillir les bénédictions de cette nuit bénie.