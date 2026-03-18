Burkina Faso: Musée national - « Le Conseil des Ministres », un ART pour promouvoir la gouvernance

Le Musée national du Burkina Faso a procédé au vernissage de l'exposition dénommée : « Le Conseil des Ministres », de l'artiste Sahab Kouanda, lundi 16 mars 2026 à Ouagadougou.

Le Musée national du Burkina Faso poursuit sa dynamique de promotion de la création artistique et de réflexion citoyenne. C'est sous cet angle qu'il a organisé le vernissage de l'exposition « Le Conseil des Ministres » de l'artiste burkinabè Sahab Kouanda, le lundi 16 mars 2026, à Ouagadougou. Cette initiative culturelle inscrite dans le cadre du mois de la femme se veut un espace de dialogue entre art, gouvernance et cohésion sociale.

L'artiste Sahab Kouanda a indiqué que cette exposition se veut avant tout un message de reconnaissance. « L'objectif est de remercier le gouvernement et tous ceux qui se battent pour le pays », a-t-il confié. Conçues à partir de matériaux de récupération, ses oeuvres traduisent pour lui, une volonté de valoriser des déchets tout en portant un message fort sur l'engagement citoyen. « Je récupère les objets jetés pour montrer que notre pays n'est pas une poubelle, mais un espace de création », a-t-il expliqué.

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Réalisée sur une période d'environ huit mois, l'exposition illustre, selon lui, sa contribution à la construction nationale à travers son savoir-faire. Il a également salué l'accompagnement du Musée national, ainsi que le soutien du Bureau burkinabè du droit d'auteur (BBDA). Le représentant du ministre la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Alassane Waongo, quant à lui, a salué l'initiative du Musée national. De son avis, il constitue aujourd'hui un espace vivant de dialogue, d'éducation et de créativité où le patrimoine culturel rencontre le présent et où l'art invite à réfléchir sur l'avenir de la nation. Pour lui, cette exposition illustre le dynamisme de la création contemporaine burkinabè.

Soutenir les initiatives culturelles

S'attardant sur l'oeuvre de l'artiste, il a expliqué que l'auteur, souvent surnommé le « Magicien de la récupération », propose une lecture artistique originale de la gouvernance à travers des matériaux récupérés et recyclés. « Avec cette allégorie artistique, il nous rappelle que la gouvernance ne doit pas être un acte isolé, mais un concert de voix au service de l'intérêt général », a-t-il soutenu. M. Waongo a par ailleurs réaffirmé l'engagement du gouvernement à soutenir les initiatives culturelles, considérées comme des leviers de cohésion sociale, de transmission des valeurs et de renforcement de l'unité nationale. Il a également insisté sur le rôle déterminant des femmes qu'il a qualifiées de piliers du dialogue, de la résilience et du développement.

Le Directeur général (DG) du Musée national, Sabari Christian Dao, a souligné que cette exposition s'inscrit dans la dynamique de diversification des offres culturelles de l'institution. Selon lui, le choix du thème, bien que surprenant à première vue, répond pleinement à la mission du musée. « En accueillant cette exposition, nous faisons le pari de rendre tangible et symbolique un espace qui structure la vie collective et la prise de décision », a-t-il expliqué. A l'en croire, « Le Conseil des Ministres » devient ainsi, à travers l'art, un objet de contemplation et de dialogue citoyen. Il a ajouté que cette initiative contribue à stimuler la réflexion sur la gouvernance, la citoyenneté et la responsabilité collective.

En marge du vernissage, un panel a été organisé autour du thème : « Femmes, actrices majeures du vivre-ensemble ». Cette rencontre devra offrir un cadre de réflexion sur le rôle des femmes dans la cohésion sociale et la consolidation de la paix.