Burkina Faso: Aménagement des routes à Bobo-Dioulasso - Mikaïlou Sidibé exhorte les entreprises au respect des délais

Le ministre de la Construction de la Partie, Mikaïlou Sidibé, a visité, le lundi 16 mars 2026, les infrastructures routières en cours de construction dans la ville de Bobo-Dioulasso. Il a invité les entreprises à accélérer les travaux afin que les différents chantiers puissent être livrés avant les grands événements à venir, notamment la Semaine nationale de la culture (SNC).

Le ministre de la Construction de la Patrie, Mikaïlou Sidibé, a visité trois grands chantiers dans la ville de Bobo-Dioulasso, le lundi 16 mars 2026. Il s'agit de la route du port sec, de la voie menant au Centre médical avec antenne chirurgicale (CMA) de Dafra, et de celle de Leguema. La plupart de ces chantiers sont en phase de finition. Au niveau de la route du port sec, les travaux de la chaussée sont en phase d'achèvement.

Des essais de revêtement et des travaux sur les giratoires et les bordures sont en cours. Le taux physique global est de 50,33% pour un délai consommé de 96,30%. Ce taux est pratiquement le même pour la voie menant au CMA de Dafra. Là, la couche de fondation est presque terminée. Les tests sur la couche de base sont en cours pour engager le revêtement et l'assainissement. L'entreprise a rassuré les visiteurs du jour que les deux chantiers vont être livrés d'ici mi-avril.

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S'agissant de la route de Leguema, longue de sept kilomètres, le taux de réalisation est de 61,18%. Le goudron a déjà été coulé sur trois kilomètres jusqu'au nouveau stade en construction. Les travaux restants concernent entre autres la pose de pavés ou l'exécution de fossé triangulaire en terre. Le directeur de l'entreprise en charge des travaux, Yacouba Ouédraogo, a rassuré le ministre et ses collaborateurs que le chantier va être livré dans le délai imparti.

Le chef de mission de contrôle AGETIC-BTP, Wilfried Yameogo, a également jugé satisfaisant le taux de réalisation des travaux de la route de Leguema. Le ministre de la Construction de la Patrie, à l'issue de ces visites, a invité les différentes entreprises à accélérer les travaux pour que les différents chantiers puissent être livrés dans les délais. « Nous avons visité les chantiers prioritaires dans la ville de Bobo-Dioulasso. Il est essentiel de s'assurer que les échéances seront respectées, surtout avec les grands événements à venir, notamment la Semaine nationale de la culture.

Le message aux entreprises et aux missions de contrôle est la rigueur pour respecter les délais avant la SNC. Nous demandons encore un peu de patience à la population face aux désagréments, car le bout du tunnel est proche », a signifié M. Sidibé. Outre les trois chantiers presque achevés, le ministre Mikaïlou Sidibé s'est rendu sur un autre en cours de démarrage. Il s'agit du tronçon partant de l'école Madersa Salam, à Bindougouusso pour rejoindre la route de Leguema en passant près du CMA de Dafra. Les levées topographiques de cet axe long de cinq kilomètres sont achevés et ce sont les travaux de sondage et de libération de l'emprise qui sont en cours.