Afrique: CAN 2025 - La CAF déclare le Sénégal forfait en finale, victoire du Maroc 3-0

La finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 continue de faire des vagues. Le Jury d'Appel de la Confédération Africaine de Football (CAF) a tranché : l'équipe nationale du Sénégal est officiellement déclarée forfait, et la victoire est attribuée au Maroc sur le score de 3-0.

Dans un communiqué rendu public, l'instance continentale indique avoir statué « en application de l'article 84 du Règlement de la Coupe d'Afrique des Nations ». L'appel introduit par la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) a été jugé « recevable et fondé ». «Le Jury d'Appel de la Confédération Africaine de Football (CAF) a décidé, en application de l'article 84 du Règlement de la Coupe d'Afrique des Nations CAF (CAN), de déclarer l'équipe nationale du Sénégal forfait lors de la finale de la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 (« le Match »), le résultat étant homologué sur le score de 3-0 en faveur de la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF)», peut-on lire dans un communiqué.

« Le Jury d'Appel considère que le comportement de l'équipe du Sénégal relève du champ d'application des articles 82 et 84 du règlement de la CAN », précise la décision. En conséquence, la précédente décision du Jury disciplinaire de la CAF a été annulée, et la réserve formulée par la fédération marocaine a été validée.

Le Sénégal sanctionné pour infraction au règlement

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Selon la CAF, la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) est reconnue responsable d'une violation de l'article 82 du règlement de la compétition. « Il est établi que la Fédération Sénégalaise de Football, à travers le comportement de son équipe, a enfreint l'article 82 du règlement », indique le Jury d'Appel. En application de l'article 84, la sanction est lourde : forfait du Sénégal et victoire attribuée au Maroc 3-0.

Le cas Ismaël Saibari revu à la baisse

La commission d'appel s'est également penchée sur plusieurs incidents survenus lors de la rencontre, notamment celui impliquant le milieu marocain Ismaël Saibari. Le joueur est reconnu coupable d'un comportement fautif en violation du code disciplinaire de la CAF, mais sa sanction a été allégée. « La suspension est révisée à deux matches officiels de la CAF, dont un avec sursis », précise la décision. Par ailleurs, l'amende de 100 000 dollars initialement infligée au joueur a été annulée.

Amendes pour le Maroc après plusieurs incidents

Le Jury d'Appel a également confirmé certaines responsabilités de la fédération marocaine dans plusieurs incidents autour du match. Concernant l'affaire des ramasseurs de balles, la CAF confirme la responsabilité de la FRMF, mais réduit l'amende à 50 000 dollars. L'incident lié à la zone de révision VAR (OFR), en revanche, n'a pas connu de modification : l'amende de 100 000 dollars est maintenue.

Enfin, pour l'incident du laser, la sanction financière a été revue à la baisse, passant à 10 000 dollars.

Une décision qui risque de faire débat

Cette décision du Jury d'Appel pourrait alimenter les discussions dans le monde du football africain, tant l'issue de la finale de la CAN 2025 reste entourée de controverses et d'incidents disciplinaires.

Toutes les autres demandes introduites dans les différents recours ont été rejetées par la CAF.