Congo-Kinshasa: L'AFDC crie au complot à l'annonce de l'examen de la pétition contre Bahati Lukwebo au Sénat

17 Mars 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

La rapporteure du Sénat a fixé à ce mercredi 18 mars la mise en place d'une commission spéciale chargée d'examiner la pétition déposée contre Modeste Bahati Lukwebo.

Réagissant mardi 17 mars à cette annonce, le secrétaire général du parti Alliance des forces démocratiques du Congo (AFDC) désapprouve cette démarche, qu'il qualifie de cabale montée contre l'autorité morale de sa formation politique.

Guy Richard Malongo indique que le seul « péché » de Bahati Lukwebo serait d'avoir exprimé une opinion sur la Constitution et les lois, opinion qui, selon lui, a été déformée par ses détracteurs.

Il affirme que ces détracteurs vont jusqu'à mentir sur les véritables motivations de la « persécution » contre Modeste Bahati Lukwebo, le présentant injustement comme incompétent pour une matière relevant de la compétence du Bureau du Sénat.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« L'AFDC rejette ces fausses accusations contre quelqu'un qui s'est toujours distingué dans la bonne gouvernance. Elle apporte également son soutien à son président national statutaire et autorité morale du parti, le camarade Modeste Bahati Lukwebo, dont la loyauté envers le Chef de l'État et l'engagement à servir l'Union sacrée de la nation ne peuvent être remis en cause », a déclaré le secrétaire général de l'AFDC.

Guy-Richard Malongo a par ailleurs mis en garde ceux qui, « pour des raisons malveillantes», s'emploient à salir le nom et l'image de Bahati Lukwebo.

Les pétitionnaires accusent Modeste Bahati Lukwebo d'incompétence dans l'exercice de ses fonctions.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.