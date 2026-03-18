Congo-Kinshasa: Dossier Samos - La justice néerlandaise clôt toute poursuite contre Dan Gertler

Après quinze ans d'enquête liée au dossier Samos, la justice néerlandaise a mis fin à toute poursuite contre l'homme d'affaires israélien Dan Gertler, dans un dossier de corruption où aucune preuve de culpabilité n'a été établie en RDC.

L'opérateur minier congolais Déo Kasongo a évoqué cette affaire lors d'un point de presse dont le communiqué est parvenu mardi 17 mars à Radio Okapi.

Dans ce document, il explique que l'homme d'affaires israélien était poursuivi après des versements de 25,8 millions d'euros effectués par sa société Fleurette entre 2010 et 2011, considérés comme des actes de corruption en lien avec des paiements adressés au feu Augustin Katumba Mwanke, figure influente de l'ancien régime de Kinshasa.

Concernant cette affaire, rappelle Déo Kasongo, la société Fleurette avait toujours soutenu que le bénéficiaire n'était pas un agent public pendant la période concernée.

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Il précise cependant que le paiement était lié à des projets communautaires locaux, et que les montants avaient été fixés sur la base d'un avis juridique obtenu en RDC.

Pour Déo Kasongo, l'affaire Dan Gertler a connu une issue il y a déjà quatre ans, avec un protocole d'accord conclu entre l'homme d'affaires et le Gouvernement congolais.

Dan Gertler avait accepté de céder à la RDC des actifs miniers et pétroliers évalués à 2 milliards USD en échange de l'abandon de toute poursuite judiciaire.

Selon l'opérateur minier, l'évolution récente de ce dossier pourrait mener à la levée des sanctions américaines imposées contre Dan Gertler :

« Pendant ce temps, le Royaume-Uni, la Suisse et Israël ont classé le dossier Dan Gertler, alors que les États-Unis n'ont déposé aucune accusation criminelle. Et les Pays-Bas ont clôturé leur dernière enquête sans procédure pénale », a souligné Déo Kasongo.

L'Agence France-Presse (AFP) avait également rapporté qu'une enquête parallèle visant Glencore avait été abandonnée en 2024, après la conclusion d'un accord financier mettant fin à une procédure similaire en Suisse.

En février 2022, rappelle ce média français, l'État congolais avait négocié un arrangement avec Dan Gertler permettant de récupérer des actifs miniers et pétroliers évalués à plus de 2 milliards USD.

Cette affaire avait suscité de vives réactions au sein de la société civile congolaise, notamment du côté du Consortium Congo n'est pas à vendre (CNPAV).