Congo-Kinshasa: L'APCSC lance un audit technique et financier du contrat Sino-Congolais

14 mars 2024-14 mars 2026, cela fait deux ans depuis que le Chef de l'État Félix Tshisekedi avait présidé la cérémonie de signature du contrat minier renégocié avec le Groupement des entreprises chinoises (GEC), augmentant l'investissement dans les infrastructures de 3,2 à 7 milliards de dollars américains.

Deux ans après, le Gouvernement congolais procède au contrôle de l'exécution du programme de coopération sino-congolais sur la période 2008-2024.

Son agence de pilotage, de coordination et de suivi des conventions de collaboration (APCSC) a lancé le 06 mars, l'audit technique et financier de ce vaste projet.

Devant la presse, le Directeur général de cette structure de l'Etat, Freddy Yodi Shembo a indiqué que cette initiative vise à renforcer la transparence, la crédibilité et la redevabilité dans la mise en oeuvre du partenariat entre les parties chinoises et congolaises.