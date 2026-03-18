Afrique: CAN 2025 - Coup de tonnerre, la CAF déclare le Maroc vainqueur sur tapis vert deux mois après la finale contre le Sénégal

18 Mars 2026
Sud Quotidien (Dakar)
Par OG

La Confédération Africaine de Football a rendu sa décision mardi après les incidents de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations entre le Maroc et le Sénégal. Si les Sénégalais l'avaient emporté sur le terrain, les Lions de l'Atlas sont finalement désigné comme vainqueurs du tournoi continental.

C'est un énorme coup de tonnerre que vient de signer la CAF. Dans un communiqué publié ce mardi, l'instance dirigeante du football africain a annoncé la défaite du Sénégal par forfait lors de la finale de la CAN 2025 disputée le 18 janvier. Battu devant son public (1-2 ap), le Maroc est finalement déclaré vainqueur sur tapis vert (3-0).

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