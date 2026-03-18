Sénégal: Parcelles Assainies - Lancement d'un projet de réponse aux inondations, ciblant plus 6000 ménages pendant 12 mois

Les ONG ChildFund Sénégal et Eau Vie et Environnement ont procédé mardi à l’école primaire de Grand Médine, au lancement du projet de réponse aux inondations, d’un coût de 253 881 388 F CFA et mis en œuvre dans les communes des Parcelles Assainies, Cambérène, Keur Massar, Mbao, Touba, Bakel, Matam et Kanel.

Dans ce cadre, ChildFund Sénégal avec l’appui financier de Procter & Gamble (P&G), a mis à la disposition des communautés 4 500 000 sachets de purification d’eau, afin d’améliorer l’accès à l’eau potable des populations affectées. Cette intervention bénéficiera à plus de 6 306 ménages pendant 12 mois.

‘’Ce sont des zones qui ont été affectées par les inondations lors de la dernière saison des pluies. Avec nos partenaires, nous avons jugé nécessaire de concevoir un projet d’urgence d’accès à l’eau potable pour ces populations’’, a indiqué Sangane Thiaw, Directeur pays Childfund pour la Guinée et le Sénégal.

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S’exprimant lors de la cérémonie de lancement dudit projet, il a ajouté : ‘’Nous pensons contribuer aux efforts du Gouvernement et des acteurs des Collectivités territoriales de mettre à la disposition des ménages de l’eau potable et surtout pour les enfants’’.

Pour sa part, Francis Marcel Sambou, directeur de Cabinet du maire des Parcelles Assainies a magnifié la portée de ce projet pour les communes concernées.

‘’Ce projet va nous aider à disposer de l’eau potable en période d’inondations que traversent nos commune. Pour une bonne santé, il est important que nos populations puissent disposer d’une eau potable’’, a-t-il souligné.