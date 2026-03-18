Afrique: Réactions d'indignation après la décision du jury d'appel de la CAF

Dakar — Plusieurs personnalités, observateurs et footballeurs ont dénoncé la décision rendue publique dans la nuit du mardi au mercredi par le jury d'appel de la Confédération africaine de football (CAF), qui a déclaré le Maroc vainqueur de la Coupe d'Afrique des nations sur tapis vert (3-0) face au Sénégal.

Le jury d'appel de la Confédération africaine de football a décidé, en application de l'article 84 du règlement de la Coupe d'Afrique des Nations de déclarer l'équipe nationale du Sénégal forfait lors de la finale de la CAN Maroc 2025, le résultat étant homologué sur le score de 3-0 en faveur de la Fédération royale marocaine de football (FRMF).

Après la publication de la décision du jury d'appel de la CAF, les réactions ont inondé les réseaux sociaux. Au Sénégal, en Afrique, en Europe et partout à travers le monde, plusieurs personnes ont dénoncé la nouvelle tournure de la dernière CAN.

Pour l'ancien président de la Fédération sénégalaise de football(FSF) et membre du Comité exécutif de la CAF, Augustin Senghor, le jury d'appel s'est "substituée à l'arbitre de la finale en violation des lois du jeu".

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"L'Afrique et le monde sauront reconnaître les véritables champions", a-t-il dit, estimant que "le Sénégal demeure le véritable vainqueur de cette CAN 2026". "Le Sénégal gardera son trophée quoi qu'il arrive. "Trop mal pour le football africain", a ajouté l'ancien président de la FSF.

Lui emboitant le pas, Claude Le Roy, ancien sélectionneur de plusieurs équipes nationales africaines, aujourd'hui consultant, estime qu'il "ne (pouvait) pas imaginer une seule seconde que la CAF puisse aller aussi loin dans le grand guignolesque".

" Mais quand on voit comment la CAF est dirigée aujourd'hui par Patrice Motsepe, qui est finalement le vassal de Gianni Infantino (président de la FIFA), on comprend mieux certaines choses", a déploré Le Roy.

Il a ajouté : "Depuis le début, certains voulaient absolument donner cette coupe au Maroc. Pourtant, même si le Maroc a réalisé une très belle CAN et méritait d'aller loin dans la compétition, en finale c'est bien le Sénégal qui avait été le meilleur. Personne ne pouvait imaginer qu'on entendrait, deux mois plus tard, une telle décision".

Pour Claude Le Roy, "jamais les Marocains ne pourront être sacrés champions d'Afrique". "Personne, nulle part sur le continent, personne n'acceptera ça. Personne ", a martèle le consultant de Canal+.

"Sur l'ensemble de la compétition, le Maroc était la meilleure équipe. Sur la finale, le Sénégal méritait de gagner, point final. Voilà, c'est la vie du foot, c'est l'histoire du foot", a-t-il tranché, persuadé que le Tribunal arbitral du sport (TAS) "va revenir sur cette décision et consacrera le Sénégal, bien évidemment vainquer de la CAN".

Pour l'ancien international français Samir Nasri, la décision du jury d'appel "va décrédibiliser" la CAF.

Sur les réseaux sociaux, le défenseur sénégalais Moussa Niakhaté a publié sa photo avec le trophée de la CAN et sa médaille en écrivant : "Venez les chercher ! Ils sont fous, eux ! ". Plusieurs footballeurs sénégalais ont publié les photos, les vidéos des moments de la célébration de la deuxième CAN.