Tunisie: Énergies renouvelables - 186 projets autorisés pour 286 MW

Le gouvernement entend accélérer le développement des investissements dans les énergies renouvelables en misant sur un partenariat renforcé avec le secteur privé.

C'est dans ce cadre qu'une réunion de travail s'est tenue, mardi 17 mars au siège du ministère de l'Industrie, sous la présidence du secrétaire d'État chargé de la transition énergétique, Wael Chouchane.

Cette rencontre, organisée en présence d'une délégation de la Confédération des entreprises citoyennes tunisiennes (CONECT), conduite par son président Aslan Ben Rejeb, ainsi que de représentants d'entreprises opérant dans le secteur, a permis de faire le point sur l'état d'avancement des investissements et d'identifier les principaux obstacles entravant leur développement.

Les discussions ont porté sur les préoccupations du secteur, ainsi que sur les solutions susceptibles de lever les contraintes et de stimuler davantage les projets dans ce domaine jugé stratégique.

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Les participants ont également passé en revue les programmes déjà mis en oeuvre par le ministère, notamment « Prosol Elec », destiné à l'autoproduction d'électricité pour les ménages, ainsi que « Prosol Elec Économique », ciblant les foyers à revenu intermédiaire.

Au cours de la réunion, l'accent a été mis sur le rôle du système des autorisations dans l'attractivité des investissements. À ce titre, 186 autorisations ont été accordées dans le cadre de la cinquième ronde, représentant une capacité totale de 286 mégawatts.

Les intervenants ont également souligné la nécessité d'assurer la complémentarité entre les différents mécanismes, notamment les concessions et l'autoproduction, afin d'augmenter la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique national.

Wael Chouchane a, dans ce contexte, salué l'engagement du secteur privé, appelé à jouer un rôle central dans la réussite des programmes de transition énergétique et d'efficacité énergétique.

Il a également insisté sur l'importance des entreprises actives dans ce domaine dans la mise en oeuvre du programme national de production d'électricité à partir des énergies renouvelables.

La réunion s'est tenue en présence de hauts responsables du secteur énergétique, dont le directeur général de l'électricité et de la transition énergétique, le PDG de la Société tunisienne de l'électricité et du gaz et le directeur général de l'Agence nationale pour la maîtrise de l'énergie.