Tunisie: Gafsa - La révolution verte au coeur des pierres millénaires

Quand le béton s'efface devant le vert à Gafsa, la médina s'offre une seconde jeunesse. Sous l'impulsion déterminée de l'Association de sauvegarde de la Médina (ASM), le cœur historique de la cité oasienne ne se contente plus de contempler son passé.

Entre pavages ancestraux et jardins suspendus, l'ASM orchestre une métamorphose spectaculaire, prouvant que l'écologie est le plus bel hommage que l'on puisse rendre au patrimoine. L'Association de sauvegarde de la médina de Gafsa (ASM) vient de franchir une étape majeure dans la revitalisation du cœur historique de la ville. Grâce au projet novateur «Les ruelles vertes», l'organisation prouve que la préservation du patrimoine peut rimer avec transition écologique et justice sociale.

Une alliance stratégique pour un projet d'envergure

Porté par le programme «Ghodwa Khir» (Demain sera meilleur), et soutenu financièrement par l'Institut français de Tunisie (IFT) à hauteur de 75.000 DT, ce projet pilote n'aurait pu voir le jour sans une collaboration étroite avec les autorités locales (municipalité, gouvernorat) et l'Institut national du patrimoine (INP). Cette synergie démontre l'importance d'un engagement institutionnel fort pour sauvegarder l'âme de Gafsa.

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Le verdissement comme moteur social

L'action de l'ASM ne se limite pas à l'esthétique. En ciblant les populations les plus vulnérables de la médina petits agriculteurs de l'oasis, commerçants et artisans l'association place l'inclusion au cœur de sa démarche. L'objectif est clair : transformer les résidents en véritables gardiens de leur environnement.

Les chiffres clés de l'intervention se décomptent avec 150 bacs à fleurs et arbustes installés, 150 bougainvilliers et lierres plantés pour ombrager les ruelles, 1.100 m² pavés aux abords de la Grande Mosquée pour créer un espace de vie familial, et enfin 350 palmiers entretenus et réhabilités pour redonner du souffle à l'oasis urbaine.

Un bol d'oxygène touristique et écologique

Le chantier a littéralement transfiguré le paysage urbain. En créant une symbiose entre développement durable et promotion touristique, l'ASM Gafsa positionne la médina comme un pôle d'attraction incontournable, tout en respectant son authenticité historique.

Cette réussite, saluée par une visite de l'ambassadeur de France, confirme le rôle de l'ASM Gafsa comme un pilier incontournable de la société civile tunisienne. Plus qu'une rénovation, c'est une véritable promesse d'avenir pour Gapsa, cette cité millénaire.