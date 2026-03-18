Tunisie: Pourquoi - Logements sociaux...

17 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par Taoufik Belhaouane

Le logement constitue la première préoccupation pour tout citoyen.

Mais avec l'envolée du coût de la vie, en général, et des logements, en particulier, même la classe moyenne n'y arrive plus.

Rappelons qu'aux premières années de l'Indépendance, la Snit, notamment, a pris la suite des HBM et HLM et a construit des habitations dont les prix étaient à la portée. Cela sans compter les logements de la Cnrps et ceux des citoyens réunis en coopératives.

Il faudrait trouver une solution pour rendre les prix plus abordables. Ménager la chèvre et le chou, en quelque sorte.

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