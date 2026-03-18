Tunisie: Aïd el-Fitr - Modifications exceptionnelles pour le train international Tunis/Annaba

La Société Nationale des Chemins de Fer Tunisiens (SNCFT) informe ses voyageurs que, à l'occasion de l'Aïd el-Fitr, des modifications exceptionnelles seront apportées au service du train international reliant Tunis à Annaba.

Les trajets programmés le jeudi 19 mars 2026 au départ d'Annaba vers Tunis et le vendredi 20 mars 2026 au départ de Tunis vers Annaba sont annulés.

La programmation normale reprendra ensuite selon le calendrier suivant : les trains circuleront les mardis, jeudis et dimanches à partir du mardi 24 mars 2026 d'Annaba vers Tunis, et les lundis, mercredis et vendredis à partir du mercredi 25 mars 2026 de Tunis vers Annaba.

La SNCFT invite ses passagers à prendre note de ces changements et à planifier leurs déplacements en conséquence pour éviter tout désagrément durant la période des festivités.