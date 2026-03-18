Tunisie: Rim Riahi annonce un retour aux fawazir en 2027

17 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

La comédienne tunisienne Rim Riahi a annoncé, mardi 17 mars 2026, son intention de produire une oeuvre télévisuelle dans le genre des fawazir en 2027, tout en révélant sa participation à un film comique prévu pour l'Aïd, marquant ainsi une nouvelle étape dans sa carrière artistique.

Dans une déclaration accordée à Diwan FM, l'actrice a expliqué que le report de son projet de fawazir, initialement prévu pour cette année, est dû à des engagements professionnels liés au tournage d'œuvres dramatiques et cinématographiques nécessitant une mobilisation totale.

Parallèlement, Rim Riahi fera ses débuts dans le registre comique à travers le film « Lagcha min Essama », premier long métrage du réalisateur Sami Massoud.

Le casting réunit plusieurs acteurs tunisiens, dont Bassem Hamraoui, Seif Omrane, Chadhli Arfaoui, Chawki Bouglia, Riadh Nahdi et Salma Mahjoubi. Elle y incarne un personnage nommé « Wahida », opérant ainsi un virage artistique des rôles dramatiques vers la comédie.

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Concernant son projet télévisuel, l'actrice a précisé qu'il s'inscrit dans une volonté de relancer le genre des fawazir en Tunisie, interrompu depuis la diffusion des fawazir « Sindbad » en 1999.

Elle a affirmé son engagement à réunir les moyens de production et le temps nécessaires afin de garantir la réussite de ce projet.

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