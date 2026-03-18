Afrique: CAN Maroc 2025 - La CAF déclare le Sénégal forfait et donne la victoire au Maroc

Le Jury d'appel de la Confédération africaine de football (CAF) a rendu sa décision concernant la finale de la Coupe d'Afrique des Nations TotalEnergies Maroc 2025. L'instance a déclaré l'équipe nationale du Sénégal forfait, attribuant ainsi la victoire sur tapis vert au Maroc sur le score de 3-0.

Réuni ce jour (Ndlr : 17 mars 2026) pour examiner l'appel introduit par la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF), le Jury d'appel de la CAF a statué sur plusieurs incidents liés à cette finale de la CAN 2025, en se fondant notamment sur les articles 82 et 84 du règlement de la compétition.

Dans sa décision rendue publique, l'instance d'appel a jugé que la requête introduite par la FRMF était recevable et fondée.

En conséquence, la décision initiale du Jury disciplinaire de la CAF a été annulée.

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Selon le Jury d'appel, le comportement de l'équipe nationale du Sénégal relève du champ d'application des articles 82 et 84 du règlement de la Coupe d'Afrique des Nations. La réserve introduite par la Fédération marocaine a donc été jugée fondée.

Ainsi, la CAF estime que la Fédération sénégalaise de football (FSF), à travers le comportement de son équipe lors de cette finale, a enfreint l'article 82 du règlement de la compétition. En application de l'article 84, l'équipe du Sénégal est donc déclarée forfait pour ce match, dont le résultat est officiellement homologué sur le score de 3 buts à 0 en faveur du Maroc.

Outre cette décision majeure, le Jury d'appel s'est également prononcé sur plusieurs incidents survenus lors de cette rencontre.

Concernant le joueur marocain Ismaël Saibari, l'appel introduit a été partiellement accepté. Le Jury d'appel a confirmé que le joueur s'était rendu coupable d'un comportement fautif en violation des articles 82 et 83(1) du Code disciplinaire de la CAF. Toutefois, la sanction initiale a été revue à la baisse : le joueur est désormais suspendu pour deux matches officiels de la CAF, dont un avec sursis, tandis que l'amende de 100 000 dollars prononcée à son encontre a été annulée.

Le Jury d'appel a également examiné l'incident impliquant les ramasseurs de balles. Sur ce point, la responsabilité de la Fédération Royale Marocaine de Football a été confirmée. Néanmoins, l'amende initialement infligée a été réduite et fixée à 50 000 dollars.

En revanche, l'appel concernant les interférences observées autour de la zone de révision VAR (OFR) a été rejeté. L'amende de 100 000 dollars infligée à la Fédération marocaine pour cet incident a donc été maintenue.

Enfin, concernant l'incident lié à l'utilisation d'un laser durant la rencontre, le Jury d'appel a partiellement accepté l'appel et décidé de réduire l'amende infligée à la FRMF à 10 000 dollars.

Avec cette décision, la CAF met un terme à l'un des contentieux les plus marquants de cette édition de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025, confirmant officiellement la victoire du Maroc sur tapis vert face au Sénégal.

Toutes les autres demandes ou conclusions introduites dans le cadre de cette procédure ont été rejetées par l'instance d'appel de la Confédération africaine de football.