Cote d'Ivoire: Commune d'Abobo - Le GECMD-CI partage une rupture collective du jeûne et du carême

En cette fin d'après-midi, au groupe scolaire Doumbia Fah (route d'Akeikoi) marquée par la ferveur spirituelle du mois de Ramadan et la période du carême chrétien, la commune d'Abobo a vécu un moment de communion rare entre diplomates, autorités locales et guides religieux.

Réunis à l'initiative du Groupe des époux et épouses des chefs de missions diplomatiques accrédités en Côte d'Ivoire (GECMD-CI), plusieurs personnalités et fidèles musulmans et chrétiens ont partagé une rupture collective du jeûne et du carême dans une atmosphère empreinte de fraternité et de solidarité.

La délégation du GECMD-CI était conduite par sa présidente Son Excellence Madame SUHAD BELLIARD et sa Vice-présidente, Son Excellence Docteur MAY Alanis.

Placée sous la présidence de la présidente du Sénat et maire d'Abobo, Kandia Camara, cette rencontre s'est voulue un symbole fort du vivre-ensemble et du dialogue interreligieux dans une Côte d'Ivoire reconnue pour la coexistence pacifique entre les confessions.

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Autour de la table du partage se trouvaient notamment des membres du conseil municipal d'Abobo, des guides religieux musulmans et chrétiens, ainsi que de nombreuses personnalités de la commune. L'événement a également enregistré la présence d'époux et d'épouses de chefs de missions diplomatiques accrédités dans le pays, venus témoigner de leur attachement aux valeurs de solidarité et de paix.

Parmi les participants figuraient notamment l'épouse de l'ambassadeur de France, l'époux de l'ambassadrice de Turquie, ainsi que les épouses des ambassadeurs de Djibouti, de Jordanie, de Mauritanie, du Pakistan, de Russie et de la République démocratique du Congo. L'épouse du directeur de l'Organisation panafricaine du café et celle du représentant de l'UNESCO ont également pris part à cette cérémonie placée sous le signe de la fraternité.

Au-delà du symbole spirituel, la rencontre a été marquée par un important geste de solidarité envers les populations les plus vulnérables de la commune. À cette occasion, dix tonnes de riz, dix tonnes de sucre et une enveloppe de cinq millions de francs CFA ont été distribuées à des personnes dans le besoin. Ces dons ont été offerts par un généreux donateur ivoirien ayant souhaité garder l'anonymat.

Dans la même dynamique, la mairie d'Abobo a procédé à la remise de paniers de vivres destinés à des familles particulièrement défavorisées. L'ambassade du Royaume d'Arabie saoudite a également apporté sa contribution à travers un don de 700 kilogrammes de dattes, distribuées aux fidèles pour accompagner la rupture du jeûne.

Au fil des échanges et des gestes de partage, la cérémonie a illustré la force du dialogue entre les religions et l'importance de la solidarité dans la consolidation de la cohésion sociale. Musulmans et chrétiens, réunis autour de valeurs communes de paix, de tolérance et d'entraide, ont ainsi donné une image forte d'unité et de fraternité.

Pour les initiateurs de cette rencontre, il s'agit d'un engagement concret du corps diplomatique présent en Côte d'Ivoire en faveur des actions sociales et du rapprochement avec les communautés locales.

Cette initiative s'inscrit d'ailleurs dans la durée. En effet, pour la troisième année consécutive, le Groupe des époux et épouses des chefs de missions diplomatiques accrédités en Côte d'Ivoire choisit la commune d'Abobo pour partager ce moment de communion avec les populations.

À travers cette rupture collective du jeûne et du carême, Abobo s'est ainsi transformée, le temps d'une soirée, en un véritable carrefour de fraternité, où diplomates, autorités locales et fidèles de différentes confessions ont célébré ensemble les valeurs universelles de paix et de solidarité.