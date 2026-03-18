Cote d'Ivoire: Solidarité Ramadan et Carême - Plus de 130 ménages comblés à Dabou par Wou-Flo et Qatar Charity

Le mois de jeûne du Ramadan est synonyme de partage et de solidarité. Fidèles à cet esprit, l'Organisation non gouvernementale (Ong) Wou-Flo, en partenariat avec Qatar Charity, a mené une tournée de distribution de vivres pour venir en aide aux familles démunies de Dabou.

Ce mardi, la caravane humanitaire a fait escale au quartier Djadjé Rword, où elle a distribué plus de 120 kits de rupture du jeûne et du carême aux habitants. Chaque kit comprenait un sac de riz de 25 kg, un bidon d'huile de 5 litres, un carton de pâtes alimentaires, des sachets de lait en poudre et des paniers supplémentaires destinés aux plus nécessiteux.

Sous un soleil de plomb, Mme Diomandé Vagondo, présidente de l'Ong Wou-Flo, accompagnée des équipes de Qatar Charity, a sillonné les ruelles du quartier pour remettre personnellement les vivres. Les familles bénéficiaires avaient été identifiées en amont grâce à la collaboration des chefs de quartier, imams, prêtres et responsables de jeunes.

« ...Mais ce n'est pas facile de donner à certaines familles et de laisser d'autres. Si des personnes dans le besoin sont présentes, nous leur remettons ce que nous avons. Une fois le stock épuisé, la distribution s'arrête. Nous voulons servir le maximum de familles », a déclaré Mme Vagondo.

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Le chef du quartier, Ben Cherif Véhi, a exprimé sa gratitude : « Merci à l'Ong Wou-Flo et à Qatar Charity. Cela nous va droit au coeur. Que Dieu leur accorde les moyens de renouveler ce geste au profit des démunis et que leur collaboration perdure. »

L'imam Daouda Ouédraogo a également remercié les associations et formulé des prières pour la Côte d'Ivoire : « Les mots me manquent pour qualifier ce geste. Qu'Allah donne longue vie à Wou-Flo et Qatar Charity et qu'Il leur permette de poursuivre leurs missions de bienfaisance. » Il a souligné l'importance d'une telle initiative dans un quartier où la pauvreté est très présente.

Parmi les bénéficiaires, Mariam Zogona a exprimé sa joie : « Avec la fête qui approche, certaines familles n'ont souvent pas les moyens de se nourrir. Aujourd'hui, grâce aux vivres reçus, nous serons prêts pour célébrer. Que Dieu aide Mme Vagondo et Qatar Charity pour leur générosité. »

Cette action à Dabou s'inscrit dans le cadre d'une tournée nationale menée par les deux ONG, visant à soulager les familles en difficulté et à renforcer les valeurs de solidarité et de cohésion sociale durant les périodes de jeûne.