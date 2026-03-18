Afrique: Ce dimanche, l'USM engage les seiziemes de finale - Dame Coupe, la rédemption des Bleus ?

Face au Club Africain ce week-end, les Usémistes de Fethi Laâbidi doivent faire preuve de résilience pour « prendre le grand huit ».

Relégués au 5e rang, à cinq longueurs du podium, l'USM a définitivement rangé au placard ses ambitions de titre, mais pas celle d'accrocher un strapontin continental, à l'issue de la saison, même si les Bleus ne sont pas maîtres de leur destin. D'ici l'épilogue du championnat, l'USM ne va affronter qu'une seule formation du Top 5, le CA, lors de la 25e journée de Ligue 1. Un calendrier avantageux dans l'optique du sprint final ? Certainement pas, sachant que ce sont surtout les confrontations directes, et non les duels à distance qui peuvent déterminer l'avenir immédiat d'un club ambitieux, qui, plus est, ne peut seulement s'en remettre à un destin favorable pour monter en grade.

En connaissance de cause donc, les Bleus du néo-technicien usémiste Fethi Laâbidi doivent repartir malgré tout, faire honneur au statut du club et faire à nouveau vibrer leurs fans. Maintenant, une réaction d'orgueil s'impose dès ce week-end à la réception du Club Africain dans l'affiche des seizièmes de finale de la Coupe de Tunisie, un grand format au cours duquel le club du Ribat doit retrouver tout ce qui en a fait cette équipe frisson, ce onze craint et contre lequel, plus d'un cador s'est cassé les dents par le passé. Bref, ce week-end face à un CA qui carbure à plein régime en L1, l'USM doit tout d'abord se réinventer en renouant avec certains preceptes du jeu et surtout s'imposer pour rompre avec la sinistrose ambiante.

Inconstance des uns, apparitions sporadiques des autres

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A Monastir ces derniers temps, difficile de dire quel joueur donne vraiment satisfaction. Et pour cause, entre les sensations épisodiques des pointes que sont Fakhreddine Ben Youssef, Brahim Gadiaga et Brahim Souissi, joint aux apparitions sporadiques, pour différentes raisons, des attaquants Malcom Hmidi, Youssef Abdelli et Yassine Amri, seuls quelques-uns, sans vraiment flamber, émergent par leur constance. On pense au milieu offensif Mehdi Ganouni, au médian axial Chaïm Djebali, au piston Ousmane Diané, aux latéraux Youssef Herch et Rayan Azzouz (avant l'arrivée de Raed Bouchniba) et à l'axial Raed Chikhaoui, un exemple de régularité au sein du onze rentrant.

Quant aux autres joueurs du groupe, l'axial ivoirien Fabrice Zeguei a disparu des radars depuis peu, l'axial Malek Miladi retrouve du temps de jeu et l'équipe type après une longue éclipse, la recrue Aymen Ben Mohamed a disputé jusque-là des bribes de matchs, Yassine Dridi alterne entre le rôle de substitut et celui de titulaire, Adnene Yaâkoubi peine décidément à percer et Adem Boulila n'a pas encore franchi un palier. Ce qui fait que comme chez tout grand club qui se respecte, la patience n'y est pas considérée comme une qualité cardinale...