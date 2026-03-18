Tunisie: Pluies éparses attendues sur les côtes est ce soir

17 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Le temps se caractérisera, dans la nuit de mardi, par un ciel parfois très nuageux sur la plupart des régions, avec des pluies éparses attendues principalement sur les zones côtières orientales.

Le vent soufflera du secteur nord, fort près des côtes est et relativement fort à modéré sur le reste du territoire, accentuant la sensation de fraîcheur, notamment en bord de mer.

La mer sera très agitée sur les côtes orientales et agitée sur les autres façades maritimes. Les températures nocturnes seront en baisse, oscillant entre 5 et 10 degrés sur les hauteurs de l'ouest, et entre 11 et 16 degrés dans les autres régions du pays.

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