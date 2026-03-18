Congo-Kinshasa: L'ACP et Xinhua lancent le premier forum des médias RDC-Chine à Kinshasa

L'Agence congolaise de presse (ACP) et l'agence de presse chinoise Xinhua organisent, du 18 au 19 mars 2026 à Kinshasa, le premier forum des médias RDC-Chine. Cette rencontre vise à transformer le récit national et international autour du partenariat entre les deux pays.

Ce forum fait suite aux accords historiques signés en septembre 2023 à Pékin entre les présidents Félix-Antoine Tshisekedi et Xi Jinping. Le thème retenu est : « Modernisation à la chinoise et voie de développement de la RDC : exploitation conjointe de nouvelles trajectoires gagnant-gagnant ».

Selon le directeur général de l'ACP, Bienvenu Bakumanya, l'un des objectifs majeurs est de présenter la RDC comme un acteur clé du Sud global et une terre d'innovation. Il s'agit de s'éloigner de l'image réductrice du pays considéré uniquement comme un réservoir de matières premières.

« Ce forum réunira des ministres, des directeurs généraux et des universitaires pour débattre des infrastructures, de l'économie minière et du rôle des médias », a-t-il précisé.

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Le forum entend également mettre en lumière l'impact réel, mais souvent méconnu, des investissements chinois dans l'économie congolaise.

Coopération et technologie

Le renforcement du réseau opérationnel entre l'ACP et XINHUA doit permettre aux deux agences de « raconter nos réalités avec nos propres mots ».

À l'heure de l'intelligence artificielle, ce rassemblement de plus de 200 journalistes et experts souligne la volonté de la RDC et de la Chine de participer pleinement à la révolution technologique et de renforcer leur coopération médiatique.