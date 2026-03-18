Afrique: La CAF désigne le Maroc champion de la CAN 2025

18 Mars 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Le Jury d'Appel de la Confédération africaine de football (CAF) a décidé, en application de l'article 84 du Règlement de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN), de déclarer l'équipe nationale du Sénégal forfait lors de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025.

Le résultat étant homologué sur le score de 3-0 en faveur de la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF), indique un communiqué de la CAF publié mardi 17 mars.

« Réuni ce jour, le Jury d'Appel de la CAF a statué, suite à l'appel introduit par la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) concernant l'application des articles 82 et 84 du Règlement de la Coupe d'Afrique des Nations, comme suit : initialement remportée 1-0 par le Sénégal après prolongation, la rencontre avait été marquée par une interruption du jeu consécutive au retrait momentané des joueurs sénégalais en signe de protestation, un comportement jugé contraire aux règlements de la CAF », explique la CAF.

Le jury d'appel s'est notamment appuyé sur l'article 82 du règlement de la CAN, qui stipule qu'une équipe quittant le terrain sans l'autorisation de l'arbitre est déclarée perdante par forfait. Ce point a été déterminant dans la décision finale de la CAF.

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Cette décision du Jury d'appel vient ainsi modifier l'issue officielle de la finale et attribue le titre continental au Maroc, pays hôte de la compétition.

Du côté marocain, cette décision consacre une génération ambitieuse, qui voit ses efforts récompensés malgré la défaite initiale. Pour le Sénégal, en revanche, c'est un véritable coup dur, tant sur le plan sportif que disciplinaire.

Très furieuse après l'annonce de la perte de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2025 sur tapis vert, le la Fédération sénégalaise de football a décidé, de faire appel de la décision devant le Tribunal Arbitral des Sports (TAS).

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