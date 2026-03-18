Congo-Kinshasa: Hausse des prix des produits pétroliers dans la zone Sud, destinée aux sociétés minières

Le Comité de suivi des prix des produits pétroliers (CSPPP) a tenu une réunion technique consacrée à la révision de la structure des prix des produits pétroliers terrestres dans la zone d'approvisionnement Sud, destinée aux sociétés minières et à leurs sous-traitants. C'est ce qu'indique le ministère de l'Economie sur son compte X, le mardi 17 mars.

Le prix du gasoil est passé de 1,70 USD à 2,43 USD. Le litre de l'essence qui se vendait à 1,60 USD s'achète à 2,08 USD.

Cette décision intervient dans un contexte international marqué par la hausse des prix du pétrole, le baril étant passé de 62,5 USD à 103,5 USD entre janvier et mars 2026. Depuis les réformes amorcées en juillet 2025, les entreprises minières ne bénéficient plus de la subvention de l'État et s'approvisionnent à la vérité des prix.

Le taux de change appliqué est celui de la Banque centrale du Congo (BCC), en vigueur la veille de la mise à la consommation, rappelle le communiqué.