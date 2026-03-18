Tunisie: Énergie solaire - Le Japon injecte 37 millions de dinars dans le sud tunisien

La Tunisie accueille un nouveau projet photovoltaïque d'envergure dans le gouvernorat de Gabès. D'une capacité de 130 mégawatts, cette installation a été retenue en février 2026 pour bénéficier d'une subvention du gouvernement japonais dans le cadre du Mécanisme d'échange de crédits carbone (MCC), selon une annonce publiée par l'Ambassade du Japon à Tunis sur sa page Facebook officielle.

L'aide accordée est plafonnée à deux milliards de yens, soit l'équivalent d'environ 37 millions de dinars tunisiens. Ce mécanisme a pour vocation de soutenir financièrement des initiatives contribuant à la réduction des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle internationale.

La mise en oeuvre du projet a été confiée au groupe japonais Marubeni Corporation, qui agira en partenariat avec une entreprise française dont l'identité n'a pas été précisée dans le communiqué. Ce chantier constitue le quatrième projet lancé en Tunisie dans le cadre du MCC, après deux installations photovoltaïques réalisées à Sidi Bouzid et une troisième à Tozeur.