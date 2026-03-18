Afrique: CAN 2025 - La CAF annule la victoire du Sénégal et sacre le Maroc

17 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par R. I

La Confédération africaine de football (CAF) a annoncé mardi 17 mars 2026 l'annulation de la victoire initiale du Sénégal en finale de la CAN 2025 et la déclaration du Maroc comme champion, après une décision du jury d'appel.

Cette décision fait suite à des incidents survenus lors de la finale jouée le 18 janvier dernier à Rabat. Lors de cette finale, le Sénégal avait initialement remporté le match 1-0 après prolongations, grâce à un but de Pape Gueye. La rencontre avait été marquée par une interruption temporaire, les joueurs sénégalais ayant quitté le terrain pour protester contre un penalty accordé au Maroc. La Fédération royale marocaine avait alors saisi le jury d'appel de la CAF.

Après examen, le jury a conclu que le comportement des joueurs sénégalais constituait une violation du règlement, et a déclaré le Sénégal forfait pour la finale, conformément aux articles 82 et 84 du règlement de la Coupe d'Afrique des Nations. Le score a été homologué 3-0 en faveur du Maroc, qui remporte ainsi officiellement la CAN 2025, soit la deuxième Coupe d'Afrique de son histoire.

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La décision a suscité une vive réaction dans le monde du football africain et international, marquant un épisode sans précédent dans l'histoire de la compétition. La CAF a précisé que cette mesure avait pour objectif de préserver l'intégrité du tournoi et le respect du règlement.

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