Tunisie: Alerte-SONEDE - Plusieurs régions du Sud sans eau courante du 24 mars au 4 avril

Des perturbations et des coupures dans la distribution de l'eau potable seront enregistrées dans les délégations de Gabès Sud et Mareth (gouvernorat de Gabès), ainsi que dans les délégations de Tataouine Nord, Tataouine Sud et Ghomrassen (gouvernorat de Tataouine).

Ces perturbations et coupures concerneront également les délégations de Médenine Nord, Médenine Sud, Zarzis et Sidi Makhlouf (gouvernorat de Médenine). C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui, mardi 17 mars la Société Nationale d'Exploitation et de Distribution des Eaux (SONEDE) tout en précisant que ces perturbation das la destribution de l'eau auront lieu à partir du mardi 24 mars pourse poursuivre jusqu'au samedi 4 avril 2026.

Cette situation fait suite au lancement par la Société de travaux nécessaires, qui se dérouleront du 24 mars au 4 avril 2026. Il s'agit de travaux de maintenance et d'entretien de la station de dessalement d'eau de mer de Zarat (gouvernorat de Gabès), qui constitue la source principale d'approvisionnement en eau potable des gouvernorats du Sud-Est. Dans son communiqué, la SONEDE appelle les usagers à rationaliser leur consommation d'eau durant la période mentionnée.