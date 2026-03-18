Afrique du Nord: Francophonie 2026 - Le pays parmi les pays les plus francophones d'Afrique du Nord

17 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par S. M.

Le français compte aujourd'hui 396 millions de locuteurs dans le monde, dont 65 % établis sur le continent africain, et devrait atteindre 590 millions de pratiquants d'ici 2050, avec neuf francophones sur dix vivant alors en Afrique.

C'est ce que révèle le rapport La langue française dans le monde 2026, qui documente un basculement géographique majeur dans la répartition mondiale des locuteurs de cette langue. Sur le plan des classements globaux, le français occupe le quatrième rang des langues les plus parlées, le deuxième rang des langues les plus enseignées, le quatrième rang de sa présence sur Internet et le troisième rang dans la sphère économique et commerciale.

Ces indicateurs attestent d'une langue dont le rayonnement international reste intact. La dynamique africaine qui sous-tend ces projections repose sur deux réalités mesurables. Entre 2010 et 2025, le continent a contribué à 92 % de la croissance du nombre de personnes entrant dans le groupe de ceux qui naissent et vivent aussi en français.

Cette progression s'explique par une démographie en forte expansion et par le maintien du français comme langue d'enseignement dans les systèmes scolaires du continent. La francophonie projetée pour 2050 sera ainsi jeune, urbaine, mobile et caractérisée par des usages linguistiques pluriels.

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En Tunisie, 63 % de la population est francophone, l'un des taux les plus élevés de la région maghrébine. Le français y demeure une langue d'enseignement, un outil de travail dans plusieurs secteurs d'activité, un vecteur de positionnement social et une composante significative de la production médiatique et intellectuelle du pays.

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