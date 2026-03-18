Tunisie: Vers l'élaboration de normes nationales de résistance aux séismes

Le ministre de l'Équipement et de l'Habitat, Slah Zouari, a présidé lundi 16 mars 2026 une séance de travail consacrée à l'élaboration des textes législatifs relatifs aux normes tunisiennes de résistance aux séismes, en présence des principaux responsables des infrastructures et de la météorologie.

La réunion a réuni le chef du cabinet du ministère, le directeur général des Ponts et Chaussées, les responsables de grands projets, le directeur général du Centre des essais et techniques du bâtiment, le directeur général de l'Institut national de la météorologie, ainsi que des représentants du Bureau national des mines et des cadres de la direction des bâtiments civils.

Cette séance visait à suivre les travaux de la commission de réflexion chargée d'examiner les moyens de rédiger les textes législatifs encadrant les normes de résistance aux séismes et à discuter des procédures pour la réalisation d'une étude et l'évaluation des risques sismiques sur le territoire tunisien.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le ministre a souligné l'importance d'une coordination étroite avec tous les intervenants afin de garantir l'efficacité des normes et leur bonne application. Selon le ministère, aucun texte légal ni norme nationale n'existe actuellement pour prévenir et limiter les risques sismiques, assurer la qualité des projets d'infrastructures et des bâtiments, et renforcer leur résilience face à ce type de catastrophe naturelle. La mise en place de ces standards législatifs est donc considérée comme une priorité pour la sécurité des populations et des infrastructures du pays.