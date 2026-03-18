Tunisie: Émirats - Un Tunisien parmi les blessés des attaques iraniennes

17 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Le ministère de la Défense des Émirats arabes unis a annoncé mardi 17 mars 2026 que ses défenses aériennes avaient intercepté 10 missiles balistiques et 45 drones en provenance d'Iran, dans le cadre d'attaques transfrontalières qui ont touché le territoire émirati.

Ces frappes ont causé la mort de 2 militaires et de 6 civils de nationalités pakistanaise, népalaise, bangladaise et palestinienne. En outre, 157 personnes ont été blessées, présentant des blessures allant de légères à graves. Parmi les victimes figurent des ressortissants de nombreuses nationalités, notamment émiratie, égyptienne, soudanaise, éthiopienne, philippine, pakistanaise, iranienne, indienne, bangladaise, srilankaise, azerbaïdjanaise, yéménite, ougandaise, érythréenne, libanaise, afghane, bahreïnienne, comorienne, turque, irakienne, népalaise, nigériane, omanaise, jordanienne, palestinienne, ghanéenne, indonésienne, suédoise et tunisienne.

Depuis le début de ces agressions, les forces aériennes émiraties ont intercepté 314 missiles balistiques, 15 missiles de croisière et 1 672 drones, selon le communiqué officiel. Le ministère a réaffirmé son engagement à protéger le territoire national et la population civile face à ces attaques, tout en poursuivant sa coopération avec les partenaires internationaux pour assurer la sécurité régionale.

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