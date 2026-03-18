Sénégal: Kolda affiche des résultats 'satisfaisants' dans la lutte contre le paludisme et la malnutrition (DRS)

Kolda — La direction régionale de la santé de Kolda (Sud) a déclaré mardi, avoir enregistré des "résultats satisfaisants" dans la lutte contre le paludisme et la malnutrition.

"Des résultats satisfaisants [ont été] enregistrés dans la lutte contre le paludisme dans la région (...)", a salué le directeur régional de la santé, Dr Yaya Baldé, en marge de la revue annuelle conjointe, présidée par l'adjoint au gouverneur en charge du développement, Bonaventure Kalamo.

Dr Baldé a fait part de "bonnes performances" sur plusieurs aspects comme pour les cas de malnutrition avec un taux de guérison de 90% et les accouchements assistés avec un taux de 98%.

Ces "performances" ont été favorisées par "une évolution des données" obtenues grâce à la levée des blocages liés à la rétention des données par le personnel de santé, a-t-il expliqué.

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"Mais, nous avons des défis à relever avec le gap d'une trentaine de sage-femmes à remplacer, des postes de santé sans sage-femmes, mais aussi les ambulances notamment au niveau des zones frontalières pour faciliter les évacuations des malades", a dit le directeur régional de la santé.

Dr Yaya Baldé a souligné aussi la nécessité d'aller vers la mise en place des stratégies avancées pour la prise en charge et le suivi des personnes vivant avec le VIH.

Pour les perspectives, il a annoncé la construction des postes de santé dans la région. Les acteurs qui ont pris part à la revue annuelle conjointe ont plaidé pour l'achèvement des travaux du centre de santé de Médina Yéro Foula entamés depuis 2014.