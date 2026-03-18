Sénégal: Un spécialiste vante les bienfaits de l'activité physique et sportive pendant le ramadan

18 Mars 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Saint-Louis — L'enseignant-chercheur à l'Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis (nord), Djiby Guissé Diakhaté, a souligné l'importance de pratiquer une activité physique et sportive pendant le ramadan, tout en préconisant une bonne gestion des intensités.

"Le ramadan est une privation de nourriture et d'eau; C'est hyper important de faire du sport", a recommandé le chef du département des Sciences et techniques des activités physiques et sportives de l'UFR SEFS, lors d'un entretien accordé à l'APS.

Docteur en biomécanique et spécialiste du mouvement humain, professeur Diakhaté liste les vertus de pratiquer une activité physique et sportive sur le corps humain.

"L'activité physique et sportive est un remède naturel. Il y a beaucoup de bienfaits parmi lesquels la lutte contre la sédentarité et les troubles du sommeil, ses effets bénéfiques également face à l'anxiété", a-t-il expliqué.

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Si on fait le sport très tôt, fait-il observer, cela risque d'avoir des conséquences dans la journée. Alors durant le ramadan, il est conseillé de faire du sport après la rupture ou bien tout juste avant la rupture, a préconisé l'enseignant-chercheur.

"Maintenant, il ne faut pas arrêter [l'activité physique et sportive], comme le ramadan dure un mois, il faut essayer quand même de maintenir à des intensités qui avoisinent les 70%", a-t-il notamment préconisé.

Selon lui, des études ont démontré que lorsqu'on fait une activité physique contrôlée, cela permet quand même aux diabétiques de contrôler la glycémie.

Egalement, a-t-il poursuivi, l'activité physique et sportive est un moyen thérapeutique pour aider des victimes d'accident vasculaire cérébral (AVC), à recouvrer leur motricité d'avant, c'est-à-dire améliorer leur état.

Par conséquent, il a déconseillé de faire une activité physique quand il fait chaud surtout en période de jeûne.

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