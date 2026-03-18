Sénégal: Ligue 1 - GFC bat Génération Foot et poursuit sa remontée au classement

Dakar — Guédiawaye FC (GFC) a battu (2-1) Génération foot, en match de clôture de la 19-ème journée de Ligue 1 au Stade Amadou Barry, enchainant ainsi une deuxième victoire consécutive.

Fallou Faye (27e ) et Patrick Basse (42e , sur penalty) ont inscrit les buts de GFC. Abdourahmane Mbodj a réduit le score à la 80e.

Avec cette victoire, GFC poursuit sa remontée au classement. En difficulté lors de la phase aller, Guédiawaye FC, qui a changé d'entraineur entre temps avec l'arrivée de Joseph Senghor, s'est éloigné du bas du classement en occupant désormais la 12e place avec 19 points.

La 19e journée de la Ligue 1 a été marquée par la poursuite de la dynamique victorieuse du leader AJEL de Rufisque qui a réalisé une bonne opération en allant battre (1-0) le Casa sports, dimanche, creusant l'écart en tête du championnat.

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Avec cette 11e victoire, AJEL compte 39 points. Les Rufisquois devancent leur dauphin, l'Union sportive de Gorée de sept points.

Les insulaires ont été tenus en échec (0-0) par la Linguère de Saint-Louis.

Le troisième, Tengueth FC n'a pas profité de cette situation. Il a été accroché (2-2) par les huiliers de la SONACOS de Diourbel, au stade Ngalandou Diouf.

Le champion en titre, le Jaraaf, poursuit ses mauvaises performances en enregistrant son cinquième revers de la saison. L'équipe de la Médina a été surprise (0-1) par Wally Daan, au stade Léopold Sédar Senghor.

Les équipes de l'Union sportive de Ouakam (USO) et des HLM ont signé des victoires précieuses.

HLM a battu (1-0) Dakar Sacré-coeur, tandis que l'USO a remporté le derby "lébou" en s'imposant, (1-0), devant l'ASC Cambérène.

-Voici les résultats de la 19e journée :

US Gorée-Linguère : 0-0, ASC Cambérène-US Ouakam : 0-1, Jaraaf-Wally Daan FC : 0-1, Teungueth FC-SONACOS : 2-2, Dakar Sacré-coeur-HLM : 0-1, Stade de Mbour-Pikine : 0-0, Casa Sports-AJEL : 0-1, Guédiawaye FC-Génération foot : 2-1