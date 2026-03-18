Sénégal: Aucun des partenaires sociaux ne remettra en cause le Pacte national de stabilité sociale, selon Ousmane Sonko

18 Mars 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Personne parmi les partenaires sociaux, à savoir l'État, les syndicats des travailleurs et le patronat, ne remettra en cause le Pacte national de stabilité sociale pour une croissance inclusive et durable, a soutenu le Premier ministre, Ousmane Sonko, mardi, à Dakar.

"Il y a toujours des pactes ou d'autres cadres de dialogue entre l'État, les syndicats et le patronat. Il est évident que personne autour de cette table-là ne remettra en cause la particularité de celui-ci, aussi bien dans son organisation et son fonctionnement que par les résultats obtenus", a-t-il dit.

M. Sonko présidait une réunion du comité de pilotage du Pacte national de stabilité sociale pour une croissance inclusive et durable.

"En raison de l'importance que nous accordons à ce volet depuis le début, la Primature s'est totalement engagée aux côtés des ministères sectoriels pour qu'on ait un cadre de dialogue travaillant à l'atteinte d'objectifs très clairs", a assuré M. Sonko.

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Il a salué les résultats du Pacte national de stabilité sociale pour une croissance inclusive et durable.

"Aucun des syndicats représentés ici et le patronat non plus ne s'attendaient à l'énumération d'autant de réalisations [...] de l'État dans le cadre d'un pacte aussi important", a argué le Premier ministre.

"Ce qui a été fait au cours des dix derniers mois n'a jamais été fait. Vous êtes des syndicalistes, vous le savez. La plupart de revendications [dont nous discutons] étaient en latence depuis dix, quinze ans ou vingt ans. Les gouvernements précédents n'y ont pas satisfait", a fait valoir Ousmane Sonko.

Le Pacte national de stabilité sociale pour une croissance inclusive et durable a été signé le 1er mai 2025 en vue de l'instauration d'un climat social apaisé et propice à une économie compétitive, à la promotion du travail décent productif et à l'équité sociale.

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