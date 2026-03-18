Tunisie: Autorisations dans le BTP - Vers une réforme pour réduire délais et documents

Le ministre de l'Équipement et de l'Habitat, Slah Zouari, a insisté sur la nécessité de simplifier les procédures administratives dans le secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP), lors d'une séance de travail tenue lundi et consacrée à la présentation des conclusions de la commission chargée de la révision du cadre réglementaire des autorisations.

Au coeur des priorités évoquées figure la réduction des délais et du volume des documents exigés pour l'obtention des autorisations nécessaires, notamment les permis et les cahiers des charges applicables aux entreprises, aux bureaux d'études et aux contrôleurs techniques. Le ministre a en outre mis en avant l'importance du recours aux outils de communication modernes afin de fluidifier les démarches administratives et d'améliorer l'efficacité des services.

Selon un communiqué publié mardi par le ministère de l'Équipement et de l'Habitat, Slah Zouari a appelé à accélérer les travaux de la commission, en particulier en ce qui concerne les propositions de révision des procédures d'octroi des autorisations et des cahiers des charges régissant les activités du BTP. Il a, dans ce cadre, souligné la nécessité d'une coordination étroite entre les différentes structures et parties prenantes concernées.

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Le ministre a, par ailleurs, évoqué la mise en place d'un cadre juridique destiné à organiser l'activité des laboratoires spécialisés dans les essais et analyses des matériaux de construction, une mesure jugée essentielle pour renforcer la fiabilité et la conformité des ouvrages.