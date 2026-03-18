Tunisie: Nafti reçoit les ambassadeurs des pays membres du conseil de coopération du Golfe accrédités au pays

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens de l'étranger, Mohamed Ali Nafti, a reçu, mardi, au siège du département, les ambassadeurs des pays-membres du conseil de coopération du Golfe (CCG) accrédités en Tunisie.

Il s'agit des ambassadeurs du Royaume d'Arabie saoudite, de l'État du Koweït, de l'État du Qatar, du Royaume de Bahreïn, du Sultanat d'Oman et des Émirats arabes unis. Cette rencontre a été l'occasion de réaffirmer les relations de fraternité, de coopération et de partenariat entre la Tunisie et les pays du CCG, cite un communiqué du département.

Il a été également question de débattre des derniers développements régionaux survenus dans la région du Golfe et du Moyen-Orient et de discuter de leurs graves répercussions sur les fondements de la sécurité et de la stabilité régionales et internationales, rapporte la même source.

Lors de cette rencontre, Nafti a réitéré l'attachement de la Tunisie aux règles du droit international, réaffirmant le rejet catégorique de notre pays de toute forme agression contre l'intégrité territoriale des ces pays frères et leurs territoires et ressources.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il a à ce propos exprimé la pleine solidarité de la Tunisie avec ces pays et sa reconnaissance envers leur soutien constant apporté à la communauté tunisienne y résidant. De leur côté, les ambassadeurs des pays du CCG ont exprimé leur gratitude et leur reconnaissance envers la Tunisie pour la position de solidarité de la Tunisie envers leurs pays, réaffirmant leur engagement à poursuivre les concertations et la coordination afin de mettre fin aux violations qui affectent la sécurité et la stabilité de leurs pays.