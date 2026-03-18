Tunisie: Le beurre et la farine affichent absents des étals, ce qu'en dit le directeur des recherches économique

17 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par Abir Chemli

Dans une déclaration accordée aujourd'hui, mardi 17 mars au micro de la Radio nationale, le directeur de l'Analyse et des Recherches Économiques au sein du ministère du Commerce a indiqué que le département du Commerce, ne lésine aucun effort pour assurer l'approvisionnement des circuits de vente.

L'intervenant a toutefois reconnu que des problèmes de manque persistent en dépit des efforts déployés. « C'est notamment le cas pour la farine et le beurre », note-t-il. Et d'ajouter que le ministère est en train de doubler d'efforts pour pouvoir injecter des quantités suffisantes de beurre et de farine avant l'avènement de l'Aïd.

Par ailleurs, le Directeur des recherches économiques a tenu à s'adresser aux consommateurs tunisiens les conviant à faire preuve d'équilibre. « Tout engouement pour un produit bien déterminé cause de facto sa rareté. Ce genre de tocade est toujours exploité par les commerçants qui vont cacher les produits faisant l'objet d'une forte demande afin de le vendre à un prix plus élevé », explique-t-il.

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