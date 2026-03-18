Tunisie: Ligue des champions/Quart de finale aller/L'EST remporte une courte victoire face à Al Ahly - Ce n'est que la moitié du chemin

En remportant une courte victoire à Radès, les « Sang et Or » ont assuré tout juste l'essentiel. Ils partent, certes, pour le Caire avec un ascendant, mais n'ont fait que la moitié du chemin et le plus dur reste à venir samedi prochain.

Un autre but aurait facilité la tâche au Caire. Si Florian Danho avait concrétisé l'une des deux grosses occasions qui se sont présentées à lui au début et à la fin de la première mi-temps, la mission, samedi soir prochain à partir de 20h00, serait plus facile. Car même si les «Sang et Or» ont fait l'essentiel en remportant une courte victoire au match aller, l'ascendant obtenu à Radès ne garantit pas la qualification aux demi-finales.

La mi-temps des occasions ratées

Face à Al Ahly, les «Sang et Or» n'ont pas perdu de temps, entrant de suite dans le vif du sujet en optant pour un jeu totalement orienté vers l'offensive. L'entame a, d'ailleurs, constitué le premier moment fort du match. Un moment fort qui aurait pu être conclu après une dizaine de minutes par une ouverture du score si la reprise croisée de Florian Danho n'avait pas été repoussée du pied par le portier ahlaoui, Mostafa Shoubir. Ouvrir le score après seulement une dizaine de minutes aurait sans douté donné une autre tournure du match, mais les Cairotes en avaient décidé autrement.

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Car on a beau dire qu'Al Ahly n'est pas au meilleur de sa forme, il s'est distingué par son opposition farouche grâce au métier de ses joueurs. La force d'Al Ahly réside en sa capacité à faire baisser le rythme à chaque fois que l'Espérance menait un pressing haut. Un pressing qui n'a pas donné le résultat escompté en première mi-temps.

Le même Danho est revenu à la charge dans le temps additionnel de la période initiale, créant l'autre grosse occasion «sang et or» de cette mi-temps, mais encore une fois, Mostafa Shobeir, auteur d'une belle parade, l'a empêché de mettre la balle dans les filets. Florian Danho, lui, a beau peser lourdement sur la défense cairote, il a péché dans le dernier geste. Ce qui lui manque, pour qu'il fasse convenablement son métier d'avant-centre, est de terminer le boulot en ajustant ses tirs.

Pressing payant

En deuxième mi-temps, Patrice Beaumelle a su faire les changements qu'il faut au bon timing. Par leur fraîcheur et leur talent, Kouceila Boualia et Abdramane Konaté ont apporté la plus-value escomptée à l'animation offensive. En cette deuxième mi-temps, les «Sang et Or» ont mieux géré les débats à la faveur d'un pressing haut qui a secoué plus d'une fois la défense cairote. Par ailleurs, la défense égyptienne a constitué le maillon faible du dispositif du jeu d'Al Ahly.

Un détail qui ne doit pas échapper aux attaquants espérantistes au match retour, appelés à l'aborder avec le même pressing haut. Après le but de Tougai, il fallait tenir bon les 17 minutes restantes du temps réglementaire et les 8 minutes du temps additionnel.

Chose qui n'a pas été de tout repos d'autant que Yan Sasse, tout comme Florian Danho en première mi-temps, a été malchanceux en cette deuxième période de jeu, en laissant filer à la 81' une grosse opportunité de tuer le match. Le retour ? La joie après la victoire n'a pas empêché Kouceila Boualia de faire preuve de réalisme : «Nous sommes ravis d'avoir apporté autant de joie à nos supporters. Nous n'avons fait que la moitié du chemin. La qualification se jouera au Caire. C'est là où notre joie sera grande».