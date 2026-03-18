Tunisie: Inauguration de l'IRM 3 Tesla à l'Institut national Mongi Ben Hamida

Le ministre de la Santé, Dr Mustapha Ferjani, a inauguré mardi 17 mars 2026 l'unité d'imagerie par résonance magnétique avancée (IRM 3 Tesla) à l'Institut national de neurologie Mongi Ben Hamida, après l'achèvement des travaux d'extension et d'aménagement des locaux.

Ce projet, d'un coût total de 6,9 millions de dinars, constitue un bond en avant dans la précision du diagnostic des maladies neurologiques en Tunisie. Dans le cadre de ce dispositif, un outil assisté par intelligence artificielle a été présenté.

Il permet aux équipes médicales d'évaluer l'étendue des déficits d'irrigation cérébrale selon le score ASPECT, facilitant la prise de décisions thérapeutiques rapides, notamment pour la dissolution ou l'extraction des thromboses veineuses par interventions endovasculaires.

La visite du ministre a en outre porté sur l'avancement des travaux dans le service de neurologie et l'unité des AVC, avec la perspective de l'extension du service de réanimation et de la création d'une unité de radiologie interventionnelle neurologique, permettant la prise en charge d'AVC et d'anévrismes cérébraux sans chirurgie ouverte.

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Des améliorations sont prévues pour les cliniques externes et le service des urgences. L'Institut sera également doté de vidéoscopes de dernière génération, renforçant les capacités du personnel médical et améliorant la qualité des soins. Ce projet s'inscrit dans la stratégie de modernisation du secteur de la santé en Tunisie, en intégrant la numérisation et l'intelligence artificielle pour améliorer la prise en charge des patients et accélérer les interventions médicales.