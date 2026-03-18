Sénégal: Casamance - 3 soldats sénégalais tués dans une explosion lors d'une opération contre des champs de chanvre

17 Mars 2026
Le Soleil (Dakar)
Par O.B.N

Trois militaires sénégalais ont perdu la vie mardi matin dans une explosion accidentelle survenue dans le nord de Sindian, en Casamance. Le drame s'est produit alors que les Forces armées menaient une opération de destruction de champs de chanvre indien près de la frontière avec la Gambie. Trois autres soldats ont également été blessés et évacués pour recevoir des soins.

Dans un communiqué publié ce 17 mars 2026, la Direction de l'information et des relations publiques des Armées (DIRPA) a confirmé la tragédie, exprimant la douleur de l'institution militaire face à cette perte. Elle annonce « le décès de trois militaires lors d'une explosion accidentelle, survenue tôt ce mardi matin au Nord Sindian, en Zone militaire n°5 », précisant que « trois autres blessés ont été évacués et pris en charge ».

Le communiqué indique ainsi que l'explosion s'est produite « dans le cadre des opérations de destruction de champs de chanvre indien au niveau de la frontière avec la Gambie ». Ces opérations, engagées depuis plus d'une semaine, ont déjà permis « de neutraliser plusieurs individus appartenant aux bandes armées qui s'adonnent à la culture de chanvre et menacent la quiétude des populations ».

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