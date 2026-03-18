Sénégal: Saint-Louis - Journée de solidarité du CRD au profit de 300 ménages vulnérables

À l'issue du Ramadan, l'amicale du Comité régional de développement (CRD) de Saint-Louis a organisé sa traditionnelle cérémonie de solidarité. Cette huitième édition a permis d'apporter une aide alimentaire à 300 ménages démunis tout en renforçant la proximité entre l'administration et les populations.

L'amicale du CRD, regroupant les chefs de service de la région de Saint-Louis, a tenu sa journée annuelle de solidarité en faveur des populations vulnérables. L'initiative, organisée après le Ramadan, vise à promouvoir l'entraide et à rapprocher l'administration des citoyens. « Cette journée consiste à partager avec des ménages démunis les moyens mobilisés auprès de nos membres et partenaires », a expliqué le président de l'amicale, Souleymane Diop.

Les bénéficiaires, identifiés avec l'appui des services sociaux, ont reçu des kits alimentaires composés notamment de riz, d'huile, d'oignons et de pommes de terre, ainsi qu'une aide au transport. Au total, près de huit millions de francs CFA ont été mobilisés. L'opération a concerné 300 familles.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Outre des familles vulnérables, plusieurs associations locales ont également été ciblées, dont celles des imams et oulémas, de l'Église, des anciens combattants et des anciens chauffeurs, ainsi que des structures situées dans les départements de Dagana et Podor.

Présent à la cérémonie, le gouverneur de la région a salué une initiative qui renforce la gestion de proximité prônée par l'État. « Ce genre d'activité permet à l'administration de se rapprocher des populations et de consolider la confiance », a-t-il déclaré, félicitant les organisateurs pour cet acte de solidarité.

À travers cette action devenue un rendez-vous annuel, l'amicale du CRD entend contribuer à une fête plus solidaire pour les familles les plus vulnérables de la région. Les bénéficiaires ont salué un appui de taille dans un contexte difficile et à quelques jours de la fête.